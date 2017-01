El divertido hashtag que crearon para Fede Bal

En tiempos 2.0, nada se escapa a los usuarios de la red más popular del mundo, después de Facebook. Un divertido hashtag fue creado en Twitter luego de que Tamara Gala acusara a Federico Bal de haberle destrozado su local.

Esta tarde en Intrusos, Pablo Layús contó que Tamara Gala, ex del actor, denunció que alguien había destrozado su local. Como no podía ser de otra manera, el culpable, según la ex vedette, era ¡Fede Bal!

Tras la acusación, el usuario @AnibalPachanga5 se preguntó: “¿#LaCulpaEsDeFedeBal es TT?” y la red explotó, haciéndolo trending topic.

Recordemos que en el último tiempo el actor de “Sálvese quien pueda” ha sido protagonista de varios escándalos, y si no, los rozó. Como ejemplo: La batalla por una hamburguesa; el cruce con Julia Mengolini; la pelea con Nazarena Vélez, entre otros.

Rápidamente, la etiqueta fue utilizada por un sinfín de usuarios. Todo, por supuesto, culpa de Fede Bal!

Le Hackearon la Cuenta a la Ministra de justicia @PatoBullrich #LaCulpaEsDeFedeBal — R O S I T A (@Rositadepasion) 26 de enero de 2017

Sos mexicano, tenes a la flia en USA, en 3 días te dan los papeles x q te puedas ir a vivir a NYC. Y gana DONALD TRUMP. #LaCulpaEsDeFedeBal — PABLO BUSQUETS MEDIA (@BusquetsMedia) 26 de enero de 2017

QUE NO HAYA SEÑAL EN CARLOS PAZ. #LaCulpaEsDeFedeBal — A. (@teamlf_) 26 de enero de 2017

Le hackearon te a la ministra de seguridad. #laculpaesdefedebal — Mariana Lestelle (@MarianaLestelle) 26 de enero de 2017

Scarlett Johansson se separa luego de 2años de matrimonio,obvio……….. #LaCulpaEsDeFedeBal — Olga C.L. (@chipyguaw) 26 de enero de 2017

Bauza sigue llamando a Higuain y #LaCulpaEsDeFedeBal — Pipi Sanchez (@SanchezGonza) 26 de enero de 2017

Hasta el mismo actor se sumó y lanzó unos unos tuits.

Estas mandando un audio muy importante de 3 minutos por whatsapp, te entra una llamada y te lo corta #LaCulpaEsDeFedeBal — Federico Bal (@balfederico) 26 de enero de 2017