Correr en ayunas no hace bajar de peso

Si te has planteado salir en ayunas para perder peso, quitatelo de la cabeza. Las últimas revisiones realizadas sobre el entreno en ayunas y la pérdida de peso, no muestran evidencias en la mejora de la composición corporal ni cambios significativos en el % de grasa corporal. Es más, en algunos casos puede ser perjudicial, ya que quizás no puedas rendir como debés. Además la carencia de carbohidratos facilita las lesiones. Por no hablar que después de entrenar, llegaremos con un hambre inmenso y es fácil que comamos más de la que debemos.

Sí me gustaría poner a este tema un comentario final. En lo que se refiere al entrenamiento en ayunas no todo es negativo, sí que se ha observado que un entreno en ayunas bien protocolarizado (con la dieta del día anterior modificada) y un entreno a intensidad moderada, puede mejorar el rendimiento en deportes de larga duración. Lo que conseguimos con este protocolo es incrementar la grasa intramuscular, permitiendo así que nuestro músculo tenga más energía disponible.

Pero recordá, debemos hacerlo bien, con un protocolo de dieta y ejercicio concretos, para obtener los beneficios deseados y evitar lesiones y sobrecargas.