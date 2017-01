Diego fue durísimo con los dirigentes del fútbol argentino

Diego Maradona cuestionó una vez más hoy a los dirigentes por la crisis que atraviesa el fútbol argentino y dijo que espera la "designación" de la FIFA para poder "entrar a la AFA y ver bien cómo está".

Maradona disparó contra los dirigentes al sostener que "no les da, quieren una superliga cuando hay equipos que no tienen para empezar la pretemporada. Estamos queriendo construir la casa desde el techo y no desde los cimientos".

Insistió el ahora embajador de la FIFA que al presidente de la entidad, Gianni Infantino, no le va a "temblar la mano" para cortar "el fútbol" si "siguen robando o si se quieren hacer los vivos".

"Estoy esperando la designación de la FIFA para poder entrar y ver yo cómo está la AFA", dijo Maradona en una extensa entrevista con el canal TyC Sports, y redobló la crítica a la dirigencia: "No se puede querer plata y querer comprar a Messi y a Ronaldo. El que debe plata, si no paga automáticamehte se tiene que ir a la B, se llame como se llame, y tenga la historia que tenga".