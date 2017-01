Detienen a Shia LaBeouf acusado de agresión

El actor de Hollywood y activista Shia LaBeouf fue detenido el jueves luego de una pelea con un hombre durante una protesta contra Donald Trump en Nueva York, informó la policía.

La estrella de 30 años, protagonista del filme “Fury” (2014), es uno de los autores de una original protesta contra Trump lanzada en el día de su investidura, el viernes pasado. Frente al museo de la imagen y el sonido de Queens, Nueva York, las cámaras filman durante 24 horas, los siete días de la semana, a quien quiera pararse delante y repetir la frase “Él no nos dividirá“.

El miércoles por la noche, según fuentes policiales, un transeúnte se acercó al actor y le dijo “Hitler no hizo nada malo”; entonces, sin dar opción a respuesta, LaBeouf le arrancó la bufanda y le arañó el cuello. Las autoridades que se encontraban en el lugar se percataron del incidente y lo llevaron a la comisaría.

White supremacist yells into the camera and Shia LaBeouf shuts him down. This has been a very interesting live stream. #HeWillNotDivideUs pic.twitter.com/CqY9pLobWi

— #HeWillNotDivideUs (@HWNDUS) 23 de enero de 2017