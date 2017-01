Star Wars invade Disneyland París

Si tus hijos o tú mismo/a eres fan de Star Wars, no puedes perderte la nueva temporada de Disneyland París llena de increíbles efectos especiales y personajes de la famosa saga. En La Temporada de la Fuerza, podrás encontrarte cara a cara con la Capitán Phasma o una patrulla del stormtrooper. Además, podrás participar en un montón de actividades diseñadas para transportarte a otra galaxia.

También habrá una serie de eventos para todos los fans de Star Wars. Al anochecer, Walt Disney Studios Park se iluminará con los colores icono de la saga como parte de un nuevo espectáculo diseñado en exclusiva para el parque. "Star Wars: A Galactic Celebration" es un espectáculo de luz, sonido, proyecciones, efectos especiales y muchas sorpresas. Todos los personajes de La Guerra de la Galaxias, como Darth Vader, Chewbacca, R2-D2 o Darth Maul, estarán presentes para deleite de niños y mayores. Todos ellos aparecen sobre el escenario para crear un evento muy especial.

En el espectáculo "Star Wars: A Galaxy Far, Far Away" podrás disfrutar de un montón de acción y grandes efectos especiales rodeado de los personajes de Star Wars. Podrás ver en persona el poder de la Fuerza. Si en cambio, te atrae más el lado oscuro en el show "First Order March" verás a la temible Capitán Phasma liderando a un batallón de soldados imperiales. Los "Stormtroopers Patrol" estarán patrullando las calles del parque en busca de rebeldes, así que ten mucho cuidado.

Los niños entre 7 y 12 años podrán ver de primera mano la "Jedi Training Academy", una academia que espera recibir muchos jóvenes Padawans para ser entrenados por el Maestro Jedi y luchar contra el malvado Darth Vader y sus tropas de Asalto. ¡Que la Fuerza te acompañe!