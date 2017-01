Peña Nieto a Trump: "México no construirá ningún muro"

El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, dijo que lamenta y reprueba la decisión del mandatario estadounidense, Donald Trump, de ordenar la construcción de un muro en la frontera común, y reiteró que México no pagará esa barrera.

"Lamento y repruebo la decisión de Estados Unidos de continuar la construcción de un muro que desde hace años, lejos de unirnos, nos divide. México no cree en los muros. Lo he dicho una y otra vez, México no pagará ningún muro", aseveró en un mensaje televisado.

Aseguró haber ordenado a la Secretaría de Relaciones Exteriores reforzar las medidas de protección a los mexicanos que se encuentren en Estados Unidos. "Los 50 consulados en Estados Unidos se convertirán en auténticas defensorías de los derechos de migrantes", explicó.