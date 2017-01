Video: a dos años del retiro del último romántico

"Arranco una nueva vida", así anunció Juan Román Riquelme, el ídolo más grande de la historia de Boca Juniors, su retiro dos años atrás, luego de haber conseguido el ascenso a la Primera división con Argentinos Juniors un mes y medio antes.

"Para mí es un día importante, en el cual he tomado la decisión de no jugar al fútbol, he sido claro después de ascender con Argentinos. Yo tenía claro que para seguir jugando a la pelota tenía que ser algo que me interese. Me pareció lo mejor tomarlo con calma y comunicar que no voy a jugar más", dijo a sus 36 años de edad, quebrando el alma de miles de xeneizes y de fanáticos del fútbol en el país y el mundo.

Nació en San Fernando, Provincia de Buenos Aires, Argentina, un 24 de junio de 1978, pero creció en Don Torcuato. A lo largo de su carrera cosechó 16 títulos, que incluyen: campeonatos de Primera división (5), Copa Argentina (1), Sudamericano Sub 20 (1), Copa del Mundo Sub 20 (1), Copa Intercontinental (1), Copa Libertadores (3), Recopa Sudamericana (1), Oro en los Juegos Olímpicos (1), Copa Intertoto (2).

Con una trayectoria inmejorable en Boca, el 7 de diciembre de 2014 logró regresar a Argentinos Juniors a la máxima categoría del fútbol argentino. Jugó 18 partidos e hizo 5 goles y días después del ascenso de Argentinos se desvinculó del club y de su vida como jugador profesional de fútbol.

En su extensa carrera jugó en Boca , Villarreal, Barcelona y Argentinos Juniors , y fue parte de los seleccionados juveniles y la mayor, en la cual participó del Mundial 2006, dirigido por José Pekerman.