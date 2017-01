Diego Maradona quiere la tenencia de Dieguito Fernando

Diego Maradona volvió al país y brindó una entrevista donde aseguró que pedirá la tenencia de Dieguito Fernando, fruto de su relación con Verónica Ojeda. Además, volvió a arremeter contra Marcelo Tinelli.

En diálogo con Los Ángeles de la mañana, Maradona contó que habló con sus abogados para pedir la tenencia de Dieguito Fernando, su hijo menor, por la mala relación que tiene con Verónica Ojeda, madre del pequeño de 4 años.

“Ahí hay otro problema. Me duele decirlo, pero ahí tenemos un problema de familia. Yo quiero solamente a Dieguito y nada más. Los demás que laburen como laburen, es un problema de ellos”, arrancó diciendo El Diez.

Luego, recordando que Ojeda está haciendo temporada en Mar del Plata, explicó: “¿Sabés lo que pasa? No se lo puede sacar a más de 110 kilómetros, y Mar del Plata está más lejos que 110 kilómetros. Entonces quieren ganar tiempo para traerlo para acá. Yo no me chupo más el dedo. Ahora directamente vamos a los abogados. Y si tengo que pedirlo a Dieguito, lo voy a pedir (la tenencia)“, advirtió.

Por otro lado, Diego aseguró que él tendrá mucho peso en la decisión del próximo presidente de AFA, cargo al que aspira Marcelo Tinelli, y habló de los rumores que señalaban un supuesto encuentro entre ellos.

“No me reuní con Tinelli, no me voy a reunir, ni me reuniré”, aseguró Maradona, y agregó: “Yo cuanto más lejos, mejor. Yo no hablo con esa gente. Sí voy a hablar con dirigentes”, concluyó.