Los millennials ya tienen sus propios hoteles

Los millennials tienen una forma concreta de viajar, por lo que no nos extraña que hayan creado unos hoteles dedicados a este sector de la población. El grupo AccorHotels ha creado una "marca" llamada Jo & Joe, una especie de híbrido de hostal, hotel y Airbnb. Jo & Joe pretende combinar lo mejor de los tres formatos para ofrecer a sus clientes una estancia diferente y divertida.

La marca combina lo mejor del alquiler privado, los albergues y un hotel. Un total de 50 lugares se abrirán de aquí al 2020 en los destinos más populares entre los millennials como París, Burdeos, Varsovia, Budapest, Río y São Paulo. Las primeras aberturas serán en 2018. Los "hoteles" de Jo & Joe pretenden abrir en los centros de las ciudades más importantes del mundo o cerca del transporte público. Esto permitirá a los viajeros estar a menos de 15 minutos de los principales puntos de interés.

Desde Jo & Joe indican "que más que una solución de alojamiento, el proyecto ha sido concebido para potenciar las experiencias del huésped, gracias especialmente a su diseño poco convencional, al ecosistema digital innovador y los servicios de catering". Jo & Joe tiene un concepto de "casa abierta", lo que permite a los clientes estar como en el salón de su casa. Los "Tripsters" (la gente que viene a explorar la ciudad) y los "Townsters" (la gente del barrio o la ciudad) se unen en los Jo & Joe para interactuar entre ellos.

El BAR es uno de los lugares más importantes de los Jo & Joe ya que tiene una alta visibilidad. Esta visibilidad ayuda a que los habitantes del barrio se unan a los huéspedes. Los menús tienen un precio mínimo de 10 euros y el BAR tendrá una amplia selección de bebidas locales y productos artesanales. Además, hay una cocina colaborativa donde los huéspedes pueden crear sus propias comidas y compartir sus recetas. La cocina colaborativa es ideal para aquellos huéspedes que tienen un presupuesto ajustado.

Los Jo & Joe son perfectos para personas que viajan solas, en pareja o en familia. Puedes dormir en estos innovadores "hoteles" a partir de 25 euros la noche.

Los Jo & Joe se dividen en varias áreas:

"Happy House": un aérea privada donde los Tripsters pueden estar como en casa. En este espacio puedes cocinar, trabajar, lavar la ropa...

"Together": es una área de dormir modular en la que los huéspedes pueden compartir, pero sin sacrificar su privacidad. Hay amplias camas, taquillas privadas, luces de lectura, puertos USB, baños compartidos, áreas de juego y descanso...

"Yours": es un espacio que se compone de apartamentos y habitaciones para dos o cinco personas con un baño privado. Dependiendo del formato, también tienen una cocina.

"OOO!" (Out Of the Ordinary): ofrece un alojamiento muy original para personas que viajan solas o para grupos de hasta seis personas. Habrá yurts, hamacas, caravanas y otros lugares singulares para alojarse.