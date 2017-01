Seguí los pasos de 'La La Land' en Los Angeles

Si ya has visto 'La La Land' y vas a viajar a Los Ángeles, puedes recorrer fácilmente casi todas las localizaciones donde Emma Stone y Ryan Gosling viven su historia de amor y sueños. Hay webs, como Curbed, que han llegado a elaborar un mapa muy completo con las principales visitas que todo fan de la película debe hacer, y de las que destacamos éstas.

Mural "You are the star"

Los murales son una de las atracciones más interesantes de Los Ángeles. Están distribuidos por toda la ciudad, con motivos de lo más variado. Éste es uno de los más conocidos y se encuentra en la esquina de Hollywood Boulevard y la avenida Wilcox y muestra una sala de cine con un buen número de grandes estrellas, de James Dean y Marilyn Monroe a Cary Grant o Marlon Brando. El autor es Tom Suriya, que lo pintó en 1983.

Estudio Warner Bros

Mia, el personaje de Emma Stone en 'La La Land', trabaja en una cafetería dentro del estudio Warner Bros., en Burbank. Dicha cafetería no existe, sino que es una creación de la película, pero el estudio sí puede visitarse, en unos tours en trenecitos que llevan a los turistas por su famoso "set de Nueva York", que reproduce varias calles de esa ciudad, y que se construyó en parte para las películas de gángsters que estaban de moda en los años 30.

Observatorio y parque Griffith

Uno de los lugares más icónicos de Los Ángeles es el Observatorio Griffith, ubicado en una colina en el parque del mismo nombre. Abierto en 1935, Hollywood lo ha inmortalizado en varias ocasiones, aunque la más famosa bien puede ser 'Rebelde sin causa'. Su planetario se utilizó, durante la Segunda Guerra Mundial, para entrenar a los pilotos de combate y, más tarde, como parte del entrenamiento de los astronautas del programa Apolo de la NASA.

Angels Flight

Mia y Sebastian, en sus paseos por la ciudad, se suben a un vagón cuyo único objetivo es salvar una pronunciada cuesta que une dos calles en Bunker Hill, uno de los barrios más elegantes de Los Ángeles a principios del siglo XX (en Lisboa hay un tranvía que cumple la misma función). El tren estuvo en funcionamiento entre 1901 y 1969, y aunque volvió a operar a mediados de los años 90, en 2013 fue cerrado por problemas de seguridad.

Muelle de Hermosa Beach

Construido en 1914 para reemplazar uno muelle de madera destruido parcialmente por el mar, este muelle en Hermosa Beach ha sido utilizado también en multitud de películas y series. La ciudad, incluida en la zona del Gran Los Ángeles, forma parte de otras tres comunidades de playa similares con Manhattan Beach y Redondo Beach.

Puente de Colorado Street

Ubicado en Pasadena, más que en Los Ángeles, este puente de 1913, con detalles art decó, se eleva sobre el río Arroyo Seco, y es otra localización muy popular en el cine. También corre la leyenda de que está encantado, y se le conoce además con el sobrenombre de "el puente de los suicidas".

Mt. Hollywood Drive

Uno de los números musicales más conocidos de 'La La Land' tiene lugar en una carretera con una impresionante vista de la ciudad. El equipo de la película añadió un banco y varias farolas para completar el "escenario", por lo que si nos acercamos allí, no encontraremos el lugar igual que como aparece en la cinta. Éste, por cierto, es conocido con el nombre de Cathy's Corner y está en la calle Mt. Hollywood Drive, en el parque Griffith.

Teatro Rialto

En Pasadena, en la avenida Fair Oaks, está el teatro Rialto, un cine donde los dos protagonistas de la película tienen una cita. Cosntruido en 1925, está incluido en el Registro Nacional de Lugares Históricos, pero lleva cerrado desde 2007. La decoración en las ventanas sobre la marquesina es lo más destacado de la fachada.

Chateau Marmont

Uno de los hoteles más exclusivos, y más clásicos, de Los Ángeles es el Chateau Marmont, en Sunset Boulevard, inaugurado en 1929 en el estilo de los castillos franceses del valle del Loira. Es más conocido por ser el lugar donde los famosos y las estrellas de Hollywood dan las fiestas más especiales, y descontroladas.

Restaurantes y bares

Los dos protagonistas de 'La La Land' también van a varios clubes de jazz y restaurantes por todo Los Ángeles y sus alrededores. El que más atención se ha llevado puede ser The Lighthouse Café, en Hermosa Beach, pero también merecen una mención Grand Central Market, un mercado gourmet en la calle South Broadway (en el que se aprecia con más claridad en la cinta Sarita's Pupuseria), Retro Dairy Market en Burbank o The Smokehouse, también en Burbank, y enfrente de los estudios de Warner Bros.