La ex esposa de Marío Díaz: "Si le creen, seguramente habrá una menos"

La ex esposa del diputado peronisra Mario Díaz, Gabriela Noé, ratificó en diálogo con este diario la denuncia que le realizó a su ex marido por violencia de género, y rogó por que la Justicia creyeran su versión de los hecho, ya que se otra forma "habrá una menos".

La mujer detalló: "Ayer (por el martes) Díaz me amenazó y se jactó de su posición de político. Nunca me pidió el divorcio. Le ofrecí en reiteradas oportunidades si quería separarse. Yo no quiero volver con él jamás. Es un violento y mujeriego y lamento que se defienda con mentiras".

Asimismo, la Noé afirmó que "él es un político que tiene prensa y yo una víctima que no se puede divorciar. Hace rato que quiero sacarme este farsante de arriba. Si le creen, seguramente habrá una menos".

Noé realizó este martes una presentación en la Oficina Fiscal 9, de Guaymallén, contra su ex marido, el titular de la Comisión Bicameral de Seguridad.

Díaz, un conocido dirigente político peronista y presidente del Club San José, se defendió de las acusaciones y dijo que se pondrá a disposición de la Justicia.