Conocé a la chilena-argentina que alquiló el súper avión para combatir los incendios

"Estimados, les cuento que hemos logrado tener autorización del Gobierno. El avión parte hoy a Chile. Quiero agradecer a todos los que ayudaron de una u otra manera. Viva Chile hoy y siempre".

Ese fue el mensaje que publicó en la mañana de este martes en su Facebook Lucy Avilés Hernández, la chilena de madre argentina que vive en Estados Unidos y que financió junto a su esposo el traslado y operación del Boeing 747-400 desde el estado de Colorado, para que combata los incendios forestales que no dan tregua en la zona centro sur de Chile.

Esta sicóloga de 41 años nació en Santiago, de padre chileno y madre argentina y tiene un hermano mayor que es abogado.

La mayoría de sus veranos los pasó junto a su familia en las costas de la Séptima Región, en Iloca.

Estudió toda la enseñanza escolar en el Colegio Juanita de los Andes. Ella misma recuerda que no fue una alumna brillante. "Lo pasé bien pero no era muy buena alumna, del promedio para abajo yo diría. Pero agradezco la formación católica y valórica que me dieron. Además, tuve la suerte de tener un curso que hasta el día de hoy permanece achoclonado", sostuvo en declaraciones al diario chileno Las Últimas Noticias.

En el 2007 y después de casi 5 años de noviazgo, se casó con Benjamin Walton, arquitecto norteamericano y nieto de Sam Walton, el fundador de la cadena de supermercados Walmart.

"El vino con su primo y hermano a practicar heliskiing (sky en helicóptero) en valle Nevado. Se ganaron ese viaje en un evento de beneficencia. Yo andaba con una amiga, cuyo novio conocía a estos gringos y nos presentaron. Al principio no me gustó para nada, lo encontré un aburrido porque se quedó sentado y no bailaba. Pero al día siguiente lo vi con luz de día y me flechó. Me gustaron sus ojos brillantes y su sonrisa enorme", recuerda.

Para Lucy, Ben (como le dice a su esposo) era sólo un arquitecto hasta que luego de tres meses un amigo le preguntó a él mismo si era familiar de los Walton.

Aunque vive en Denver, en el estado de Colorado, la cabeza y el corazón de Lucy siempre están pendientes de Chile.

"Siempre estoy leyendo las noticias y enterándome de lo que ocurre. Estaba sufriendo por la cantidad de hectáreas quemadas por este incendio y por los bomberos y los brigadistas que están dando la pelea como pueden. Me conmovió la muerte de los voluntarios que murieron por salvar la tierra y también las historias de la gente que ha perdido su fuente de trabajo", dice la sicóloga.

El sábado Lucy se comunicó con la Conaf (Corporación Nacional Forestal) para preguntar cómo podía ayudar, pero no tuvo una respuesta concreta. Finalmente, le pidió consejo a un amigo chileno que trabaja en aeronáutica y le sugirió contactarse con Global Supertanker, empresa que alquila los Boeing 747-400.

"Ellos estaban listos para partir este lunes. Yo pensé que no me iban a poner trabas, que iban a autorizar el vuelo y que nos iban a guiar. No fue así. La Onemi (Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior) decía que el avión no servía por la geografía. Pero este avión es único y cuenta con la última tecnología de punta. En noviembre estuvo combatiendo 600 incendios en Israel, otros en Australia y México", razonó Lucy.

La mujer entendió que Chile tiene una geografía compleja, pero "el tema de que haya montañas no es razón suficiente para decir que el avión no sirve. Ya que nos dieron el sí, espero que sepan dar buenas direcciones a los 12 tripulantes que viajarán, dónde ir y qué hacer, y que las autoridades faciliten las cosas para que el avión opere en colaboración con Conaf, Onemi y Bomberos".

La fundación Viento Sur, creada por Lucy y su esposo, donó 2 millones de dólares para trasladar el Supertanker a Chile y costear su funcionamiento por 5 a 6 días de trabajo. El avión tiene un costo de operación de 20 mil dólares la hora. "Nuestro compromiso es incluso pagar la bencina, el agua y el uso por las pistas de aterrizaje del aeropuerto", asegura Lucy.

Cómo es el funcionamiento del Super Tanque