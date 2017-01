¿Cuántas duchas son demasiadas?

Pará pará, no vayas a revolcarte en barro, dejáme explicarte. No hay nada más lindo que darse una buena ducha, al menos para algunos… Parece ser ducharse no es tan beneficioso como creíamos ya que bañarse demasiado puede dañar la comunidad de microbios que viven en nosotros.

Un estudio realizado a la comunidad Yanomami del Amazonas reveló que estos individuos tenían una comunidad mucho más rica de microbios.

Si bien no hay mucha evidencia al respecto, los lavados con shampoo y otros factores de nuestro estilo de vida están dañando un sistema complejo: el microbioma humano.

El microbioma es la colección de bacterias, virus y otros microbios que viven en nuestro cuerpo. Estas pequeñas criaturas son muy importantes para nuestra salud y sin ellas, nuestro sistema inmunológico, la digestión y el corazón podrían perder su función o fallar por completo.

Para los investigadores hay un problema en cuanto al análisis del microbioma y es que solo vemos una pequeña porción del papel completo que juegan los microbiomas en nuestras vidas.

Esto sumado a que no hay mucho esfuerzo para financiar investigaciones sobre el tema.

¿Y que le hace a nuestra salud?

Bueno, hay evidencia que sugiere que las duchas dañan el microbioma de nuestra piel, lo que conduce a daños en la salud de la piel.

Se ha establecido que una ducha con shampoo y jabón elimina gran parte del complemento de microbios así como los aceites necesarios que produce nuestro cuerpo.

Los expertos también sugieren que las condiciones comunes de la piel en el día a día, como por ejemplo el acné, surgen de interrupciones en el microbioma normal.

A nadie le gusta oler mal por no ducharse, pero los expertos sostienen que eso sucede porque el microbioma se ha interrumpido en primer lugar.

Si bien es común que al principio los olores se sientan más fuertes, se cree que el cuerpo se ajusta a la nueva modalidad, recalibrando los olores del microbioma y haciéndolos más agradables.

Una solución parcial podría ser evitar el uso de jabón y cosméticos en la piel todos los días. Pero ¿vos qué opinas?