Fotos: el nuevo y provocador tatuaje de Florencia Peña

Florencia Peña sorprendió con un nuevo y provocador tatuaje en su cola y parte del muslo de su pierna derecha que "realza un poco la cola", según describió la actriz.

"Confieso que me hubiera gustado que no me enganchen todavía, porque no está terminado. Estoy con tan poco tiempo por las grabaciones de Quiero vivir a tu lado que no puedo ni hacerme las uñas. Pero ya falta menos para lucirlo completo, con otra cosa en el otro cachete. El diseño lo busqué bastante", confesó a revista Gente.

Peña se tomó unos días de vacaciones en Mar del Plata, junto a su pareja Ramiro Ponce de León. Allí fue descubierta por los paparazzi.