Este video demuestra por qué comprar ropa en Chile puede ser un problema

Mientras miles de argentinos cruzan la cordillera e invaden los "mall" buscando mejores precios en vestimenta, entre otros rubros, en los últimos días se viralizó en el vecino país un video protagonizado por una mujer que se queja por pequeños talles de ropa en las tiendas trasandinas.

Karima Correa descargó su rabia y decidió grabar un video junto a su amiga Andrea Villanueva. “Esta hueá no es talla S, esta es micro, micro, micro, miniatura. A esto le falta la mitad de la tela”, aseguró entre risas la chilena de 30 años. Y agregó que siente "es un insulto a nuestra edad y es un insulto a nuestra generación".

El reclamo de la protagonista del video se refiere a que la ropa de talles más chicos que se venden en las tiendas chilenas es demasiado pequeña. Por el contrario, las prendas de talles normales no son de modelos tan atractivos como las otras.

“Fue algo espontáneo, estábamos en una tarde de amigas y queríamos comprar ropa. No somos talles S ni XS y la verdad es que la ropa considerada L es casi S, por lo tanto, nos dio rabia ver tanta desigualdad. Ropa para personas ‘extra lindas’ (talles grandes) son como para señoras y no, somos jóvenes, pertenecemos a esa categoría, y nos indignó. Más en un país en que no sólo hay modelos, sino que gente normal”, dijo Villanueva, amiga de la protagonista, en diálogo con el portal Bio-Bio.

“Somos profesionales jóvenes y deberíamos tener derecho de vestirnos bien, en la tienda que queramos, con nuestro estilo. Pero nos imponen ropa fea y sin formas”, agregó.