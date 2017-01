Su ex la atacó a puñaladas y se casa con el bombero que la salvó

Melissa Dohme estuvo a punto de morir después de que su novio la apuñalara 32 veces el 24 de enero de 2012 en una calle de San Petersburgo, Florida, en los Estados Unidos. La mujer sufrió 19 heridas en la cabeza, lo que la dejó con la mitad de la cara paralizada, entre otras secuelas.

Dohme, quien por entonces tenía 20 años, sobrevivió a pesar de los pronósticos más trágicos y en su camino de rehabilitación se convirtió en la voz de otras víctimas de violencia de género con campañas, charlas y activismo sobre el tema.

Justamente en uno de los eventos en los que participó Melissa fue que se reencontró con el equipo de emergencia que la rescató la noche en la que casi muere desangrada y entre ellos estaba Cameron, uno de los bomberos, contó Dohme al sitio BBC.

De hecho, la conexión fue tan inmediata entre ambos que el hombre invitó a Dohme y su madre a comer en el cuartel de bomberos. "No me podía sacar de la cabeza a Cameron. Sabía que sentía cosas por él pero me preguntaba si no sentiría eso porque era uno de los bomberos que me salvó", convino Melissa.

"Pero cuanto más hablamos más nos dábamos cuenta de que tenemos cosas en común", expresó la joven, que se graduó de St. Petersburgo en mayo del año pasado. La pareja se comprometió poco después en medio de un campo de juego ante miles de personas.