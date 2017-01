Trump prepara el decreto para empezar a construir el muro con México

El presidente de EE.UU. Donald Trump firmará este miércoles un decreto para designar recursos federales para la construcción del muro en la frontera con México, confirmó un funcionario de la Casa Blanca a CNN.

La medida empieza una serie de acciones sobre inmigración que también incluirían decisiones relacionadas con los refugiados y las visas. Trump hará el anuncio durante su visita al Departamento de Seguridad Nacional.

Trump dio una pista de la medida en Twitter: "Gran día planeado en Seguridad Nacional mañana [por este miércoles]. ¡Entre muchas cosas, construiremos el muro!".

Big day planned on NATIONAL SECURITY tomorrow. Among many other things, we will build the wall!