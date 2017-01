¿Estás sufriendo de exceso de transpiración?

Los días cada vez más calurosos conllevan a una realidad un tanto incómoda -sobre todo estética- como es el transpirar. Sin embargo, cuando ésta se sufre de forma excesiva, hay que analizar otros factores más allá del simple calor estacional, tales como el estar padeciendo de Hiperhidrosis.

La Hiperhidrosis es un trastorno por el cual nuestro cuerpo transpira más de lo que necesitamos para regular la temperatura del cuerpo. Son episodios de gran sudoración, con goteo, en respuesta a determinadas situaciones que funcionan como gatillo. Es un trastorno de origen genético que puede aparecer durante la pubertad y característicamente no sucede durante el sueño. Si bien no genera, ni predispone a ninguna enfermedad, deteriora notablemente la calidad de vida de quienes la padecen.

La Hiperhidrosis suele darse en determinadas partes del cuerpo, el 66% de los casos es en los axilares, el 32% en las palmo-plantares, el 1% son cráneo-faciales y un 1% tronco y otras localizaciones.

¿Cómo darse cuenta si se padece Hiperhidrosis?

– Sudoración excesiva en cualquier momento o durante todo el día.

– Sentir como si las glándulas sudoríparas estuvieran activadas constantemente.

– Nivel de sudoración que afecta a las actividades diarias en el terreno personal y profesional.

– Pies y manos fríos y húmedos.

– Deshidratación (sed constante)

– Dificultad para desempeñar tareas cotidianas debido a la cantidad de sudor.

¿Un factor para que te aisles?

Como verás, la Hiperhidrosis, es un trastorno bastante frecuente. Sin embargo, las personas que la padecen suelen sentirse muy incómodas ante como sentir que mojan demasiado la camisa o la remera bajo las axilas o cuando saludan a alguien y les avergüenza estrechar su mano porque sus palmas están mojadas.

Estudios han comprobado que el 3% de la población padece de este trastorno y su distribución es pareja en todas las latitudes o sea que no es un fenómeno de las regiones cálidas. Se lo sufre tanto en verano como en invierno. A modo de ejemplo en un colegio secundario de 300 chicos hay 9 que lo padecen en axilas y 3 en manos y pies.

¿Por qué ocurre?

Las glándulas sudoríparas se encuentran en el espesor de la piel y están formadas por un cuerpo o sáculo cuyas paredes producen el sudor. El cuerpo de la glándula posee fibras musculares que lo rodean y en respuesta al estimulo nervioso, el músculo se contrae y “exprime” el sáculo haciendo que transpiremos.

Para su tratamiento en los casos cráneo faciales y palmo-plantares el tratamiento de elección es la cirugía con tasas de satisfacción del 70% y 99.9% respectivamente.

En los casos axilares focales tradicionalmente se indicaba la cirugía y si bien su indicación todavía persiste, desde hace ya unos años la aplicación de Toxina Botulínica para el tratamiento de la hiperhidrosis axilar se impuso como una alternativa que brinda los mismos resultados, sin la necesidad de someterse a una cirugía.

La Toxina Botulínica es un excelente relajante muscular de acción local: esto significa que solo actúa en la zona de aplicación. Esta toxina es especialmente indicada en la Bromhidrosis (los casos que tienen olor).

Su ventaja radica en la posibilidad de aplicarse en el consultorio, en una sola sesión, con resultados visibles rápidos. Provoca escasa irritación local, y sus resultados se mantienen por 4-6 meses según el paciente.

Si bien se trata del mismo producto que se usa en medicina estética, la forma de aplicación difiere enormemente de la que se utiliza para eliminar arrugas. Hay diferencias tanto en la forma en que se aplica, la dosis y la distribución. Todo esto es lo que influye en el resultado final.

Cuando se aplica toxina botulínica en el espesor de la piel de la zona axilar, a modo de tatuaje o mesoterapia, genera al cabo de 2-5 días una notable disminución de la sudoración, experimentando el paciente un cambio en su calidad de vida. Este tratamiento no genera incremento de sudoración en otras zonas del cuerpo. No interfiere con la depilación, transitoria ni permanente. No requiere preparativos, ni cuidados posteriores y se realiza en una sola sesión de 15 minutos en el consultorio.

La toxina botulínica se utiliza con frecuencia en la hiperhidrosis y está especialmente indicada en la Bromhidrosis (los casos que tienen olor).

Los resultados duran entre 5-6 meses en el 98% de los pacientes y como con cualquier otro medicamento no se administra a embarazadas o durante la lactancia.

Si ves que sudás de forma excesiva, no dudes de consultar a un especialista ya que podrías estar sufriendo de un caso de Hiperhidrosis.

Asesoramiento: Dr. Diego Angelillo, especialista en Cirugía Torácica y Merz Aesthetics