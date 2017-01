El Dipy furioso con El Polaco: “Hace fuerza para que yo no entre al Bailando”

A pesar que cayó en la final, sin dudas El Polaco fue uno de los personajes más importantes del último Bailando, y un gran candidato a participar nuevamente en la versión 2017. Pero al cantante parece haberle surgido un contrincante de peso que también viene del ambiente tropical: El Dipy.

En este contexto, Dipy (que había comenzado a sonar como una alternativa para sumarse a la pista de ShowMatch), salió con los tapones de punta a acusar al subcampeón del certamen de querer bajarlo del ciclo de Marcelo Tinelli. “En la semana me llamaron cinco personas para decirme que el Polaco está haciendo fuerza con gente muy de arriba de Ideas para que yo no entre, todavía no entiendo por qué”, aseguró el artista en Intrusos.

Al mismo tiempo, el cantante acusó al Polaco de haberle cancelado varios shows en Córdoba. “Yo tenía que tocar en un boliche muy importante y a éste muchacho se le ocurre que no iba a tocar otro día que el día que yo iba a tocar, me levantan las dos fechas. Me la callo, pero te metes con la comida de mis hijos“, agregó quien está en pareja con Mariana Diarco.

“No entiendo porque nunca le hice nada, justo ahora tenemos un problema, por qué, tiene miedo que yo entre, parece que tiene miedo…Si yo hablara, si yo llego a hablar de la época de Karina…“, lanzó El Dipy para terminar.

Mirá el video