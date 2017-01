Enterate qué canción era la número 1 cuando vos naciste

Seguramente no sabés que canción ocupaba el primer lugar de todos los rankings el día de tu nacimiento. Pero ahora, simplemente con conectarte a internet y visitar el sitio PlayBack.fm, podés enterarte.

Los desarrolladores de esa web han logrado que cada seguidor pueda saber con exactitud qué tema musical sonaba en las estaciones y estaban al tope de los éxitos.

Las que todos cantaban y bailaban. Desde The Beatles, pasando por The Rolling Stones, hasta Adele o Lady Gaga, más acá en el tiempo.

El rango de búsqueda se inicia el 1° de enero de 1900 y finaliza el 31 de diciembre de 2014. Los extremos son "My Tiger Lily", interpretada por Arthur Collins y más acá en el tiempo "Shake it Off, de Taylor Swift.

Si quieres conocer cómo hacer y sorprender a tus amigos con las respuestas, sólo debes agregar el día, el mes y el año de tu nacimiento, o de la fecha que quieras conocer. El sistema de inmediato responde con un video de YouTube.

