Chano y el desafortunado mensaje que le leyeron en vivo en Morfi

En medio del delicado momento personal que atraviesa luego de dos internaciones en apenas 15 días, Chano Moreno Charpentier visitó Morfi, todos a la mesa.

El cantante abrió su corazón y habló sin tapujos sobre su espinoso problema de adicción a las drogas. “Yo quiero estar limpio y por momentos no, por eso la ciencia no lo entiende. Es muy solitaria la vida de la falopa (sic) y es una basura. Si me muero, que le pongan Ciudad mágica de nombre a una estación del subte J no me sirve de nada, mi idea es la de un tipo normal, juntar unos mangos e irme a una casa al lado de la playa”, aseguró el exlíder de Tan Biónica.

En medio de la charla intimista con Gerardo Rozín, Chano tocó algunas canciones en el piano para distender el clima. El conductor abrió el juego a los espectadores, que dejaban sus mensajes para el cantante a través de las redes sociales. Pero pasó algo que nadie esperaba… Uno de los recados no pasó el filtró de la producción y la locutora leyó al aire las desafortunadas palabras (que también aparecieron en el graph).

“Está lleno de mensajes divinos para Chano. A ver…”, dijo Rozin. “Isaias: Chano, convidame de la buena, genio”, leyó la locutora. Si bien el silencio inicial y las muecas de incomodidad fueron indisimulables, el músico y el periodista sortearon con buen tino la particular situación. “… ja ja… no, no tengo más… Puede revisarme la policía”, bromeó Chano. “Afortunadamente, no tiene más. Un mensaje más, a ver. A mí ni me miren. Otro, siga, siga, Lamolina”, completó Rozín, en referencia al recordado árbitro de fútbol Francisco “Pancho” Lamolina.

Fuente: Ciudad.com