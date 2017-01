Youtubers prueban drogas para educar sobre sus efectos

No, no son adictos y la idea es bastante coherente.

Sabemos que Holanda es un país muy avanzado con respecto al consumo de drogas, tienen muchas maneras de concientizar y charlar sobre la misma. Ahora dieron un paso más gracias a un canal de Youtube subsidiado por el gobierno holandés, “DRUGSLAB”

Esta iniciativa fue lanzada hace algunos meses en el 2016, con la aprobación de la BNN, asociación holandesa de radiodifusión pública, y al día de hoy cuentan con 26 videos y poco más de 133 mil seguidores.

Lo primero que aclaran sus protagonistas es que su canal no apunta a promover el consumo de estupefacientes, sino que lo hacen para mostrar el efecto de las drogas en el cuerpo de la gente.

Los 3 jóvenes prueban una droga distinta cada semana, y se cuidan mutuamente de los efectos, además prueban cómo repercute dicha droga en el cuerpo, en la temperatura, en el corazón y en las actividades motrices.

En este video de prueba de LSD por ejemplo, las charlas son lo esperable para uno de estos casos. Por ejemplo, Bastiaan tras probar LSD no quiere mirarse al espejo porque dice “mi cara se mueve. Es muy raro, es como que no fuera yo mismo” y también ve que un peluche brilla, cuando esto no es cierto.

¿Qué opinas de la medida del gobierno de Holanda? ¿Es correcto o no hacer un canal de Youtube con jóvenes probando distintas drogas para mostrar sus efectos?

Acá podes ver uno de los videos subtitulados en español, calculo que a medida que el canal crezca, saldrán más personas a subtitularlo.

Fuente: Arcanida, El Dinamo.