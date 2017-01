Se incendió la batería de un celular y quemó a un bebé

Un bebé de 6 meses terminó con uno de sus pequeños pies quemados al explotar y prenderse fuego un teléfono celular. La criatura dormía en la cama de sus padres; su madre se ausentó de la habitación un momento; el aparato, que estaba a su lado, habría estallado; y el chico terminó con una lesión profunda. El hecho se registró en La Plata, siendo un caso más de estos equipos que al calentarse la batería se prenden fuego.

El incidente ocurrió cuando la mamá de Martino, lo dejó un ratito solo y salió a buscar a una vecina. Fue cuando escuchó el llanto del bebé y alarmada fue a socorrerlo. Allí se encontró con el inexplicable cuadro, las llamas habían afectado uno de los piecitos del nene.

El aparato quedó carbonizado.Gentileza El Día de La Plata.

“Lo alcé, lo llevé enseguida al baño para mojarle bien el pie, le puse la pomada para quemaduras y con mi marido corrimos al Hospital Italiano, de donde, por la gravedad de la herida, que nos dijeron fue grado ab, nos derivaron al servicio del Quemados del Hospital de Niños, que es especializado”, contó Fiama a Diario El Día de La Plata.

Con la irrupción de la telefonía celular en la vida cotidiana y el uso frecuente de las baterías de litio como energía para hacerlos funcionar, se han conocido episodios de explosiones de equipos móviles.

Los aparatos estallan, según explican los expertos, porque uno de los compuestos utilizados para la fabricación de las baterías es el óxido de cobalto, que tiende a despedir mucho calor. Si se produce el recalentamiento y son afectados otros componentes del artefacto se llega a la chispa se produce una explosión.

No sólo se pueden prender fuego los celulares; también las tablets, las notebooks y toda aquella herramienta de la electrónica que funcione a batería de litio, indicaron los expertos.

El caso del nene de La Plata se habría tratado de un smartphone marca Samsung modelo S5, según aseguró la denunciante, quien también señaló que ella no hizo nada que pudiera contribuir a la explosión del teléfono. “El celular no se estaba cargando y ni siquiera lo había estado usando. Eso es lo curioso. Nunca me imaginé que algo así pudiera pasar”, concluyó la madre del bebé quemado.