¿Sirve entrenar abrigado en verano?

Muchas personas creen que el hecho de transpirar demasiado durante la actividad física, ayuda en la reducción de peso, por lo tanto, entrenar con diferentes ropas, abrigos trajes saunas y demás, les traerán un resultado acelerado para ponerse en forma.

Después de la actividad física usando un traje sauna, cuando se pisa la balanza y ve que ha bajado un kilo en una sola sesión de ejercicios puede sentirse de maravilla, pero los resultados pueden engañar, por eso debe entender algunas cosas en cuanto a los accesorios para transpirar más durante el ejercicio.

Tu cuerpo almacena agua

Cuanta más agua bebés más alto es tu peso en la balanza. Sin embargo esto no es malo, el agua no tiene calorías, es un componente de la masa magra, pensá de esta manera al usar trajes sauna durante un ejercicio, es cierto que lograrás perder más peso, pero no será necesariamente grasa y debido a qué tomar agua es vital, al rehidratarse recuperarás el agua perdida.

Correr con ropa para sudar no proporciona resultados reales, y puede causar graves riesgos por la deshidratación. Por lo tanto, la persona que se entrena con ropa ligera no pierden menos peso, que aquella que lo hace con un traje sauna, pero si tiene menos complicaciones, y al final de cuentas es el tipo de ejercicio realizado lo que determina esta pérdida real de peso. Por lo tanto el uso de ropa ligera durante cualquier actividad física es muy importante. El sudar con ropa térmica además agota rápidamente tus reservas de líquido y disminuye tu rendimiento sin realmente aportar un beneficio.

¿Entonces transpirar mucho es malo? No lo es, si es de manera natural.

¿Sabías que no se recomienda secar el sudor durante el entrenamiento? Durante el ejercicio, el flujo sanguíneo a la piel se incrementa debido a la mayor producción interna de calor, el sudor es responsable de enfriamiento de la piel, por ello el sudor es un mecanismo de enfriamiento automático con el fin de regular temperatura del cuerpo. Por lo tanto, no es malo sudar, pero siempre con esfuerzo y no con elementos que causen más calor.