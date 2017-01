Se anunciaron las nominaciones al Oscar

Cada vez falta menos para la entrega de los premios Oscars y hoy se anunciaron los nominados para aspirar a llevarse la ansiada estatuilla y podes verlo aquí gracias a la emisión que se hará en directo vía streaming.

Como vídeo introductorio, se ha grabado a los anteriores nominados a los Oscars y algunos de los ganadores, para que cuenten como les cambio la vida el estar nominados, habiendo sido grabados en 6 diferentes ciudades del mundo: Tokyo, Nueva York, Londres, Los Ángeles, Chicago y Toronto.

Este año solo habrá 33 días entre el anuncio de los nominados y la entrega de premios, que tendrá lugar en el Dolby Theatre el próximo 26 de Febrero, y que tendrá como maestro de ceremonias a Jimmy Kimmel, tomando el relevo de Chris Rock el pasado año.

Mejor película

Arrival

Fences

Hacksaw Ridge

Hell or High Water

Hidden Figures

La La Land

Lion

Manchester By the Sea

Moonlight

Mejor director

Denis Villeneuve, Arrival

Mel Gibson, Hacksaw Ridge

Damien Chazelle, La La Land

Kenneth Lonergan, Manchester By the Sea

Barry Jenkins, Moonlight

Actriz protagonica

Isabelle Huppert, Elle

Ruth Negga, Loving

Natalie Portman, Jackie

Emma Stone, La La Land

Meryl Streep, Florence Foster Jenkins

Actor protagonico

Casey Affleck, Manchester by the Sea

Andrew Garfield, Hacksaw Ridge

Ryan Gosling, La La Land

Viggo Mortensen, Captain Fantastic

Denzel Washington, Fences

Actor de reparto

Jeff Bridges, Hell or High Water

Mahershala Ali, Moonlight

Dev Patel, Lion

Michael Shannon, Nocturnal Animals

Lucas Hedges, Manchester by the Sea

Actriz de reparto

Viola Davis, Fences

Naomie Harris, Moonlight

Nicole Kidman, Lion

Octavia Spencer, Hidden Figures

Michelle Williams, Manchester by the Sea

Película animada

Kubo and the Two Strings

Moana

My Life as a Zucchini

The Red Turtle

Zootopia

Cortometraje animado

Blind Vaysha

Borrowed Time

Pear Cider and Cigarettes

Pearl

Piper

Fotografía

Arrival

La La Land

Lion

Moonlight

Silence

Mejor documental

Fire at Sea

I Am Not Your Negro

Life, Animated

O.J.: Made in America

13th

Mejor cortometraje documental

Extremis

4.1 Miles

Joe’s Violin

Watani: My Homeland

The White Helmets

Mejor película extranjera

Land of Mine

A Man Called Ove

The Salesman

Tanna

Toni Erdmann

Mejor cortometraje

Ennemis Interieurs

La Femme et le TGV

Silent Nights

Sing

Timecode

Mejor edición de sonido

Arrival

Deepwater Horizon

Hacksaw Ridge

La La Land

Sully

Mejor banda sonora

Jackie

La La Land

Lion

Moonlight

Passengers

Guión original

Hell or High Water

La La Land

The Lobster

Manchester by the Sea

20th Century Women

Guión adaptado

Arrival

Fences

Hidden Figures

Lion

Moonlight