Existe un país que no vemos. El de las maniobras oscuras; el de la cocina de la corrupción, donde los intereses y los temores de oficialistas y opositores suelen ser los mismos. De esa Argentina secreta somos todos prisioneros.

Va más allá de una escucha entre la ex presidenta y su ex jefe de inteligencia. Ya no interesa el contenido puntual de una charla. Sin embargo, llama la atención la ligereza con que se habla de causas armadas o carpetazos. Así se juega en la primera línea de la dirigencia nacional.

Es un velo que apenas se corrió y dejó ver la manera ruin en que actúa la política en el país. Toda, no importa cuál sea el color político. Y también explica por qué en Argentina se cometieron dos atentados terroristas que aún están impunes. La respuesta es simple: porque los servicios de inteligencia estuvieron siempre al servicio del poder de turno, haciendo espionaje político y lejos,muy lejos de su rol específico.