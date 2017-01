House of Cards se metió en el audio entre Cristina y Parrilli

El polémico diálogo entre la ex presidenta, Cristina Fernández, y el ex jefe de la Agencia Federal de Inteligencia, Oscar Parrilli, llegó a House Of Cards.

La popular serie de Netflix aprovechó la difusión del audio entre la ex presidenta y el ex jefe de la AFI para parodiar la conversación entre Frank Underwood y otra persona.

En el diálogo, difundido por Luis Majul, Cristina trata de “pelotudo” a Parrilli.

CFK: – Hola Oscar.

Parrilli: – ¿Quién habla?

CFK: – Yo, Cristina pelotudo.

No es la primera vez que House of Cards se mete en la política argentina. En febrero de 2013, Frank le envió un cálido mensaje a Federico Pinedo, esperando que el fugaz ex presidente lo apoyara en el lanzamiento de la cuarta temporada.

En marzo de 2016, Underwood se dirigió a Mauricio Macri, y le agradeció por “prestarle” la intérprete. Además, le advirtió: “Ahora es mi turno”.

La quinta temporada de “House of Cards”, protagonizada por Kevin Spacey y Robin Wright, llega a Netflix el 30 de mayo.