El video de Frank Underwood, más cristinista que nunca: "Yo, pelotudo"

No es la primera vez que Frank Underwood, la cara de la serie House of Cards emitida por Netflick, coquetea con la política argentina. Pero ahora, haciendo gala de un rapídisimao oportunismo, aparece en un video donde cita a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner insultando a su ex jefe de Inteligencia, Oscar Parrilli.





Con esto, Netflix aprovecha el escándalo político-judicial en el que está envuelta Cristina para promocionar el regreso de una de sus series estrella, luego de que se divulgara el audio de la conversación entre la ex mandataria y uno de sus funcionarios de entonces.