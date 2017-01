Ecclestone dejará de la dirección de la Fórmula 1

El rumor se acrecentó los últimos días y la salida de Bernie Ecclestone de la directiva de la Fórmula 1 se consumó. Mr. E ya no estará más al frente de la categoría.

Ecclestone, de 86 años, dice que se le ofreció el título de "Presidente de Honor", pero reconoció que no sabe exactamente cuál será su papel.

"Fui depuesto hoy", dijo a Auto Motor und Sport. "Simplemente me he ido. Es oficial. Ya no soy el líder de la empresa. Mi puesto fue tomado por Chase Carey".

"Mi nueva posición es uno de esos términos americanos. Es algo así como un presidente honorario. Tengo este título ahora, aunque no sé lo que significa", agregó Ecclestone quien convirtió la Fórmula 1 en un negocio multimillonario.

Al ser consultado sobre su futuro, dijo: "Mis días en la oficina serán cada vez más tranquilos ahora. Tal vez voy a asistir a un Gran Premio en algún momento en el futuro. Todavía tengo muchos amigos en la Fórmula 1, y todavía tengo suficiente dinero para poder asistir a una carrera".

Ecclestone añadió que no esperaba conservar su puesto en el Consejo Mundial del Deporte Motor en la FIA.

"Lo dudo", dijo. "Primero que nada tengo que hablar con el presidente de la FIA, Jean Todt, sobre esto".

Al parecer, Donald McKenzie, jefe de los antiguos accionistas mayoritarios de la F1 (CVC), estaba interesado en mantener a Ecclestone en un papel más del día a día por tema prácticos. Sin embargo esa posibilidad fue rechazada por Liberty Media, la empresa que está a punto de cerrar la adquisición de la F1.