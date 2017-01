Laura Fernánez se cruzó con Julia Mengolini por Fede Bal

Federico Bal publicó un tuit durante el fin de semana, supuestamente dedicado a Laura Fernández, que hizo estallar de furia a Julia Mengolini. La periodista brindó un móvil para Los Ángeles de la mañana y se cruzó con la bailarina, quien es panelista del programa.

Mengolini tildó de “freak” y “violento” a Fede luego de que el actor tuiteara la frase “Para enamorarme no necesito tu consentimiento”, que forma parte de la canción Curtis de Babasónicos y que habría sido dedicado a Laurita.

“Tu tweet habla de tu frustración, y tu falta de amor. Espero que este año puedas encontrar tranquilidad”, respondió el actor. “En mi vida hay mucho amor. Yo espero que el que se pacifique seas vos. La piba no te quiere man”, retrucó la periodista.

Este lunes, Mengolini realizó un móvil para LAM, donde Laurita participa como panelista, y se cruzó con la bailarina, quien defendió a Fede.

“No importa en términos particulares, sino como un caso testigo. No lo conozco a Fede y ni a Laurita, pero como toda la República Argentina soy testigo de ciertos comportamientos de Fede que se naturalizan, y que casi lo tomamos como románticos, y hay que tener cierto cuidado”, arrancó Julia.

“La expresión de que el consentimiento de la otra no me importa, por más que venga de una canción de Babasónicos, entendido en el contexto de Fede Bal y cómo la viene persiguiendo a Laurita, no está bueno expresar eso. Justo dicho por él tiene toda una simbología detrás a la que hay que prestar atención”, continuó, linkeando el mensaje con la guerra judicial que Bal mantiene con Barbie Vélez por las denuncias cruzadas de violencia.

“El tipo está persiguiendo a una chica que no le da bola, entonces el mensaje no es bueno. Por más que Laurita diga que no le importe…”, señaló.

Defendiendo a su amigo y ¿enamorado?, Laura expresó: “Fede siempre fue buen hombre conmigo, sin ningún interés extra o querer algo a cambio. No me persigue. Si vamos a tomar todo literal, ya es un tema. No me siento invadida, no lo siento ni agresivo, ni violento ni nada. Hay una susceptibilidad muy grande”, sostuvo.

“Están hablando de alguien a quien quiero mucho, y me duele que se le ponga el mote de violento y agresivo. No es así”, concluyó Laurita.