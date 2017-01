Tiene 17 años, es mamá y pide ayuda para salir del infierno de la violencia de género

Una joven de 17 años, cansada de los maltratos de su pareja, pide ayuda para poder salir de un infierno que comenzó hace dos años. Literalmente no tiene donde ir a vivir con su hijo de 1 año y, pese a este presente, se animó a hacer la denuncia contra el agresor, con quien estaba desde hace cuatro años en pareja y residía hace dos años en Los Barrancos.

La denuncia quedó radicada el domingo en la Unidad Fiscal de Godoy Cruz, Oficina Fiscal Nº 4-Seccional 27º, bajo la carátula "Lesiones en contexto de Violencia de género".

“Mi hija se animó a denunciar luego de una larga lucha. No tiene donde ir a vivir por eso aguantó todo este tiempo. Cachetadas, golpes de puño, mordidas en sus piernas, fueron algunas de las lesiones que soportó mientras residió con su novio de 21 años, con quien tiene un pequeño de 1 año”, dijo a El Sol Sandra, su madre que es discapacitada y vive en una precaria casa en Godoy Cruz con otro hijo también discapacitado.

Una realidad que merece ser escuchada

La historia es triste y compleja a la vez. Muchos dirán por qué no se fue a vivir a la casa de la madre y la respuesta literal de la mujer fue: “No tengo lugar para albergarla. La casa es chica, sólo dos habitaciones y no hay más espacio. Ni siquiera tengo para tirarle un colchón en el piso. He pedido ayuda a Desarrollo Social y nada. Esa es mi realidad. No puedo ayudar a mi hija y, por ello, decidió aguantar esta humillación pero hasta acá llegamos”.

Cansada de ver a su hija golpeada por este individuo que, según informó a este medio personal de la fiscalía donde fue realizada la denuncia, aún no tiene pedido de captura ni prohibición de acercamiento (porque la joven aún no la ha solicitado, lo hará en las próximas horas) Sandra asegura que necesita urgente ayuda.

“Hace un mes llamé al 144, cuando mi hija me comentó que no aguantaba más los golpes de esta persona y no fui atendida. Una música de fondo fue la única respuesta que tuve”, aseguró Sandra que, incluso hizo pública su denuncia en Facebook.

Sin embargo, el domingo volvió a repetirse la situación y la historia cambió: “Luego de una larga espera me atendieron y me orientaron para radicar la denuncia. Así fue como llamé al 911 y de inmediato mi hija fue rescatada del hogar donde vivía junto a mi nieto”.

Hoy madre e hija buscan una solución concreta. La denuncia ya se radicó, la joven será asistida por psicólogos especialistas pero necesita un lugar donde vivir con su pequeño. “El domingo durmió en el piso de mi casa, ni siquiera un colchón tuve para darle. Lo bueno es que ahora está conmigo y juntas lucharemos”, dijo Sandra.

Una historia de nunca acabar

La relación que la jovencita tuvo con su pareja empezó hace cuatro años. Se enamoraron y comenzaron a transitar una historia que no tuvo un buen desenlace. “Mi hija siempre soñó con ser madre y creyó que con este hombre su sueño se haría realidad. Si bien logró su cometido la historia no tuvo un final feliz”, dijo su madre.

“El joven se droga, anda armado, tiene malas juntas y en ese ambiente estaba metida mi hija y mi nieto. Nunca quise esa realidad para ambos pero no nos quedó alternativas. En casa era imposible tenerla ya que mi hijo, también discapacitado, vive con su mujer y su hijo. Estamos hacinados y no podíamos seguir así. He luchado mucho por mis hijos pero no pude más. Necesito ayuda urgente porque esto no va a terminar bien”, expresó Sandra.

La respuesta oficial

Ante la situación, El Sol dialogó con Silvina Anfuso, Directora de Género, y aseguró que la joven debe remitirse en forma urgente al Departamento Mujer y Diversidad de la Municipalidad de Godoy Cruz y allí será derivada a Niñez y Adolescencia donde se evaluará su situación.

“No sólo se le dará contención psicológica sino, dada la realidad que ella presenta por falta de un espacio donde vivir, asistentes sociales analizarán la situación para otorgarle un módulo habitacional, o bien, la ubicarán en uno de los refugios donde pueda quedar alojada con su bebé”, explicó Anfuso.

Esto mismo le manifestaron en la comisaría donde radicó la denuncia y así lo hicieron. Este lunes fueron atendidas y personal de Mujer y Diversidad se comprometió en brindarle una pronta solución.

En la actualidad existen 2 refugios provinciales y 3 municipales donde son alojadas las víctimas.

“Están terminando el complejo que se construyó en Capital y hemos ofrecido dinero a aquellos municipios que requieran construir un hogar en su departamento. Se está trabajando mucho sobre la problemática”, adelantó.

Anfuso también dijo que la línea 144 está funcionando con normalidad y que las víctimas tienen que tener en cuenta que allí no se realizan denuncias sino que los operadores asesoran a quien llama. “Las víctimas o familiares deben llamar al 911 para denunciar y será la policía quien se ocupará del caso”, refirió la funcionaria.