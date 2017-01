Una periodista se fue de Estados Unidos porque no quiere a Trump como presidente

Después de conocerse que Donald Trump había ganado las elecciones en los Estados Unidos, mucho se dijo de quienes se irían del país por estar en contra de la presidencia del magnate. Ahora, su llegada a la Casa Blanca se concretó y hay una primera“exiliada”.

Se trata de Marsha Scarbrough, una ciudadana estadounidense de 69 años que tramitó los papeles para irse a vivir a Madrid. "No quiero vivir en un país que tenga a Donald Trump como presidente", aseguró la mujer que nació en Los Ángeles. “La atmósfera aquí es triste. Yo quiero ser feliz y en Estados Unidos no podría. Me voy a vivir a Madrid y no creo que vuelva", sostuvo.

Así, Marsha es la primera ciudadana que cumple con la idea de irse del país, tras la asunción de Trump. La mujer tramitó la ciudadanía y ya consiguió los papeles, tras lo cual publicó contenta en la red social Facebook que ya tiene la visa, según indica el diario español El Mundo.

"Conocí España el pasado abril y ya me empezó a seducir. Cuando vi que Trump ganaba las elecciones, supe que había tomado el camino correcto", contó sobre sus motivos de marcharse. Marsha es también periodista y trabajó como asistente de dirección en Hollywood durante 20 años con Blake Edwards o Clint Eastwood, entre otros.