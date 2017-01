Denuncian que la joven que fue encadenada por un hermano se escapó de un hogar del Estado

Los familiares de la joven de 15 años que en diciembre la encontraron encadenada sobre una cama de la casa en Las Heras denunciaron que se escapó del OAL.

La chica denunció a principios de diciembre que su hermano la mantenía cautiva en la vivienda de la calle 9 de Julio al 2700 de Las Heras. Cuando la policía concurrió al lugar constató la denuncia. En la propiedad se encontraba la menor encadenada y además, hallaron marihuana y autopartes.

Debido a esto, los pesquisas sospechan que la propiedad funcionaba como un búnker de droga, el cual era manejado por el padre de los jóvenes que había viajado a Chile. También se secuestraron teléfonos y computadoras. Por medio de las pericias practicadas a los aparatos se pudo comprobar que el padre de los jóvenes era quien le daba ordenes a su hijo mayor.

“Atala a esta chica", decía uno de los mensajes que encontraron en las máquinas y que estaba dirigido al joven que tenía a su cargo a la hermana.

Por el hecho, el fiscal Fernando Giunta ordenó la detención del hermano de la chica, Franco Virzi (18) y pidió la captura del padre, quien aún no ha sido apresado.

En tanto, la Justicia ordenó una prohibición de acercamiento para el resto de los familiares de la joven, razón por la cual quedó a cargo del Organismo Administrativo Local. Si bien estaba a cargo del Estado, el pasado sábado 14 escapó.

Ese mismo día visitó a sus abuelos, y luego a su cuñada. Tras esto regresó al hogar del OAL donde permanece con custodia policial.

"Está contenida", indicaron desde la Dinaf.

Mientras tanto, los allegados a la familia piden por la libertad de su hermano y aseguran que tomó esa medida "para protegerla".

Esta versión se vio reforzada con varias denuncias por paradero que había realizado la familia tras la desaparición de la chica.

"No era el modo de evitar que se fuera, pero él es un buen chico. Acá el responsable de todo es el padre, que no va a cambiar. Además el chico no tiene antecedentes, por lo que pedimos que tenga el mismo trato que el ministro Giacchi. Aunque parece que acá para que eso pase hay que tener plata", precisaron.