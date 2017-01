A los 41 años murió la sobrina de Miguel Bosé

Tras luchar con un cáncer de mama desde 2014, la modelo y cantante Eleonora Salvatore –más conocida como Bimba Bosé– falleció este lunes a los 41 en Madrid. La artista era sobrina de Miguel Bosé.

La mujer, que en julio pasado había confesado en una entrevista que estaba segura de que iba a curarse, tuvo una metástasis en los huesos, hígado y cerebro. Su batalla contra la enfermedad fue tremenda luego de la mastectomía a la que se sometió cuando le diagnosticaron el mal.

Bimba era madre de dos niñas, Dora y June, de 12 y 5 años respectivamente. “Bimba Bosé ha fallecido esta mañana rodeada de sus seres queridos tras una larga, valiente y heroica lucha contra el cáncer. La familia solicita que sea respetada su privacidad en estos difíciles momentos y agradece profundamente las muestras de cariño recibidas en todo este tiempo. El deseo expreso de la familia es dar el último adiós a Bimba en la más estricta intimidad”, dice el comunicado familiar.

“Me diagnosticaron cáncer en la mama izquierda hace dos años. Desde entonces sigo en tratamiento. No es que tenga una recaída, es que nunca me he curado. Sigo en tratamiento y va para largo”, había contado hace unos meses.