Usé la versión móvil de Facebook y no vuelvo más a la app

Es por todos sabido que la aplicación de Facebook para nuestros smartphones está mal optimizada, consume una cantidad ingente de recursos y disminuye el rendimiento de nuestro terminal en hasta un 20%. Yo he sido de los que usan la aplicación móvil de Facebook en mi smartphone, pero he probado la versión web y no vuelvo a la app.

He leído mucho sobre el tema, hablado con otras personas e investigado sobre al asunto. La aplicación de Facebook es horrible, todo el mundo coincide en eso, pero es que si la juntas con Facebook Messenger ya apaga y vámonos. Muchas personas dicen que lo mejor es usar Facebook desde el navegador, y ese ha sido mi experimento de la semana pasada. He desinstalado Facebook Messenger y Facebook, y he empezado a usar m.facebook.com desde Google Chrome.

Para que se hagan una idea, tengo un Samsung Galaxy S7 edge. No es un teléfono cuyo rendimiento sea malo, para nada, y tampoco es que de batería esté flojo. Todo lo contrario. Sin embargo, Facebook y Facebook Messenger andan lento en mi teléfono. Esos pequeños lags, los tirones que hay cuando pasas de una app a otra… incluso el propio teléfono va más lento con la aplicación de Facebook instalada. Me daba bronca que un S7 edge nuevo fuese así, así que desinstalé las dos apps.

Me fui a Chrome y añadí una acceso directo a Facebook a mi escritorio, y empecé a usar Facebook. Los primeros días me costaba acostumbrarme, sobre todo por lo de deslizarse entre pantallas. En la versión web no puedes, pero poco a poco me he acostumbrado a pulsar los iconos de la parte superior, no hay problema. Pero una vez superé eso, fue cuestión de media hora, la mejora es sustancial.

Mejor rendimiento, pero de lejos

La versión móvil de Facebook se mueve con total fluidez. No hay problemas a la hora de cargar las noticias de mis contactos, ni de acceder a publicaciones ni nada de nada. Toda la plataforma se mueve rápido, puedes reproducir GIFs si pulsas sobre ellos, ver vídeos –e incluso descargar los que te gusten– e interactuar con tus contactos dando likes o añadiendo reacciones.

Pero es que además noto una mejoría hasta en lo que es el sistema. Las animaciones son más fluidas, el sistema operativo se nota menos tosco y ya no hay esos micro tirones que había antes. Todo se mueve como se tiene que mover un teléfono de 800 euros, para qué engañarse. El caso es que con Facebook eso no pasaba. La aplicación móvil de la red social lastra mucho el rendimiento de los teléfonos, y solo necesitas un par de días para verlo.

Mejora muy importante de la batería

Aunque sin lugar a dudas, donde más he notado la mejora del rendimiento es la batería. Facebook y su hermano Facebook Messenger son dos vampiros de batería. Antes de empezar este experimento hice un par de mediciones, y llegaba a 5 horas de pantalla y tenía que cargar el teléfono por la noche. Algo a lo que estaba acostumbrado después de tener un LG G3 que a duras penas llegaba a las ocho de la tarde.

Durante esta semana, tras haber desinstalado Facebook, he llegado a hacerle 6 horas de pantalla al móvil y dejarlo en un 30-35% por la noche. La batería mejora, y mucho. No hay tantísimos wakelocks, el teléfono entra en deepsleep mucho antes –algo a lo que Nougat ayuda– y no tengo que preocuparme de tener que estar cerrando la app cada dos por tres.

Esto también me ha servido para otra cosa, y es para darme cuenta de lo sobrevalorado que está Chrome y lo infravalorado que está el navegador que Samsung trae por defecto. Este último es mucho más liviano, más fluido y consume mucha menos batería.