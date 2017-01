El cuadro de inseguridad en la provincia no cambia. Ya no tiene que ver con cuestiones netamente estadísticas, donde las variaciones terminan siendo imperceptibles frente a la magnitud de los hechos. De un año a esta parte, no es mucho lo que hay para mostrar como síntoma positivo.

Tampoco se trata de caer sobre la actual administración. Está claro que durante los dos gobiernos anteriores, especialmente, el Ministerio de Seguridad, donde se focalizan todas las políticas destinadas a la prevención del delito, se convirtió en un antro de clientelismo político. Y revertir ese panorama no es tarea fácil, sobre todo, cuando todavía quedan resabios en la tropa que van más allá de los colores políticos.

Sin embargo, lo que no puede pasar es que se trate de tapar la realidad. Lejos de eso, debe haber un sinceramiento. La seguridad en Mendoza está atravesando una crisis importante. Y es urgente hacer una revisión completa.