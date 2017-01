Evitá los nervios pre carrera

Semanas previas

Conocé la competición: (descargá el mapa y el perfil, estudiá los abastecimientos, mirá videos de ediciones anteriores, si podés intentá hacer el recorrido o parte en las semanas previas).

Visualizá: imaginate en la salida, el ambiente previo con la música a tope, soñá con la entrada a la meta sonriendo a pesar del esfuerzo.

Se realista y buscá objetivos alcanzables: si te estás iniciando, buscá los recorridos más cortos que te permitan ir creciendo como corredor, ganando experiencia y te garanticen llegar a meta en buenas condiciones. Si eres experimentado buscá objetivos próximos (llegar antes del tiempo de corte, ir a determinado ritmo por km, seguir al que llevo delante, llegar a tal hora en tal abastecimiento).

Para terminar un ultra hace falta mucha resistencia y fuerza, pero será inútil sin una mente fuerte que supere los bajones de un esfuerzo tan prolongado.

Reducí presión: competí por placer, es importante el autosuperarte, evitá demostrar algo, no participés por presión de otros, no te agobiés pensando y si no soy finisher (habrá más ediciones o mejores circunstancias para serlo). Disfrutá del proceso desde el momento de la inscripción, cada uno de los entrenamientos y sobretodo del día de la prueba.

El día de la prueba

Tomá una ducha caliente terminando con agua fría.

Desayuná lo habitual sin experimentos.

Meditá.

Sonreí, pensá en positivo: transformá pensamientos negativos (dudas, temores) en soluciones y alternativas positivas.

Recordá que algo de nervios son buenos, nos van a mantener en alerta, nos va a subir la adrenalina y sus efectos (frecuencia cardíaca alta, más sudor, más circulación en los músculos) que desaparecerán a los pocos metros de la salida.