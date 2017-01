Domingo de trabajo intenso para el Tomba de Bernardi

El plantel de Godoy Cruz aprovechó el domingo para continuar con los trabajos de pretemporada de cara al comienzo de la competencia oficial y a la espera de más amistosos en Buenos Aires.

La mañana del domingo comenzó temprano para el equipo mendocino en las canchas 1 y 2 del complejo Jeep Park, en Benavídez, que estuvieron preparadas para el primer y único entrenamiento de la jornada.

Los primeros movimientos tuvieron que ver con ejercicios de flexibilidad. El trabajo físico no tuvo la intensidad de otras jornadas y el cuerpo técnico le dedicó más tiempo al trabajo con la pelota. Tras pasar la primera parte y realizar unas pasadas con saltos incluidos el plantel se trasladó a la cancha 2 donde esperaba el DT Lucas Bernardi, con sus ayudantes Gómez, Boasso y Priotti.

Allí se realizó un ejercicio por sectores donde se jugaba a dos toques y respetando el lugar en el campo de juego. Se formaron dos mini equipos, unos con pecheras naranjas y otros con blancas para diferenciarse de los soportes, que usaban las verdes y podía jugar para ambos equipos. El trabajo se dividió en 5 bloques y dejó conforme al cuerpo técnico.

Por último los jugadores pasaron a la cancha número 1, donde se jugará el amistoso ante Olimpo el martes, para realizar un trabajo de rotación, desmarque, triangulación y definición, bajo la atenta mirada del entrenador rosarino.

Por la tarde el plantel tuvo libre y los que tengan la posibilidad de pasar unas horas con su familia, lo harán. Este lunes a las 9 el equipo volverá a realizar una nueva práctica.

Mientras tanto, el lateral Luciano Abecasis, que no pudo completar el partido amistoso con Tigre por un golpe, trabajó a la par de sus compañeros y no mostró ninguna dolencia. El ex River está a disposición del entrenador para enfrentar el martes en el amistoso a Olimpo de Bahía Blanca.

El que sigue con entrenamiento diferenciado es el delantero Juan Fernando Garro, quien arrastra una leve molestia en el recto de la pierna derecha y el entrenador no quiere arriesgar su recuperación. Está evolucionando bien y el martes podría sumar unos minutos ante el Aurinegro.