Mónica Farro: “No tengo sexo hace dos meses”

Mónica Farro estuvo en “El Show del Espectáculo”, ciclo que conduce Ulises Jaitt por Radio Pinamar FM 100.7, y dejó declaraciones picantes sobre su intimidad. Además, se sometió a un divertido ping pong de famosos.

Al preguntarle sobre la salud de su hermano mayor, quien sufrió un aneurisma cerebral días atrás, Farro dijo: “Mi hermano está estable y lo operan el lunes”.

Por otro lado, sobre la posibilidad de estar en Bailando por un Sueño, dijo: “Me da igual estar en el Bailando, estuve 4 años. Lo que pasa es que cuando uno denuncia a un golpeador ahí adentro, son tan machistas que nunca más me llamaron. Al Negrito Luengo deberían haberlo echado y sigue trabajando ahí, su padre es un muy mafioso”.

Respecto al jurado del certamen, opinó: “Si Silvina Escudero es jurado del Bailando no sé si está a la altura de una Moría Casan, Graciela Alfano o Ángel De Brito”.

Al preguntarle sobre su relación con Juan Suris, quien aún se encuentra detenido, dijo: “La relación con Suris sigue perfecta, seguimos en pareja, y lo sigo esperando. Me cuesta la parte sexual. Hace 2 meses que no voy y no tengo relaciones y hasta marzo no voy a poder ir. Juan quiso tener un hijo mil veces pero yo dije que no voy a estar sola con un hijo”.

Además, la bomba uruguaya se sometió a un Ping Pong de famosos:

–“Entre Fede Bal y Barbie Vélez me quedo con Barbie. Igual tienen que ir al psicólogo los dos”.

-“Entre Andrea Ghidone y Rocío Marengo no me quedo con ninguna, Marengo es una persona detestable“.

-“Entre Andrea Rincón y Pamela Sosa me quedo con Andrea”.

-“Entre Vicky Xipolitakis y Silvina Luna no me quedo con ninguna, son dos boludas”.

-“Entre el Rifle Varela y Carlos Nair me quedo con Carlos porque el Rifle es un estúpido, se cree lindo, que se vaya a mirar un espejo”.

-“Entre Charlotte Caniggia y María Eugenia Rito me quedo con Rito”.

-“Entre Stefy Xipolitakis y Flopy Tesouro me quedo con Flopy, Stefy es igual que la hermana, dos boludas“.

Luego, Mónica se puso hot y reveló que duerme “en corpiño y abajo desnuda”; además, dijo que “Si fuese hombre me gustaría ser yo con pito” y “me levantaría a mí misma”.