Verónica Lozano: “Mi marido siempre va a ser el ex de Susana”

La actriz y conductora Verónica Lozano habló de la relación con su marido, Jorge “Corcho” Rodríguez, el empresario que en otro tiempo fuera pareja de Susana Giménez, y declaró que “Jorge siempre va a ser el ex de ella”.

En diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad, entrevistada por Catalina Dlugi, Lozano aclaró que “está muy bien que sea el ex de Susana. Me viene muy bien, yo lo capitalizo”, bromeó.

En este sentido, explicó: “Por esta situación de los títulos. Me divierte que no me mencionen, está bueno. Cuando hablen de mí, que hablen de mi laburo; cuando hablen de él, que sea por ser el ex de Susana”.

Por otro lado, Verónica comentó: “Cuando empecé con él yo tampoco sabía cuánto iba a durar, porque más allá del personaje, en general las relaciones son complejas, hay que laburarlas y hay que ver los espacios de cada uno”.

Y continuó: “Yo dije: ‘Bueno, voy a conocer a este sujeto, a ver qué onda. De lo que sí estaba segura es que hasta que yo no estuviera segura del vínculo, no nos íbamos a exponer”.

Por último, y respecto de Susana, afirmó que “ella es amorosa”. “Siempre ha sido muy divina y generosa conmigo”, aseguró, y para finalizar comentó: “Él ahora se quedó en Uruguay”.

“Lo dejé allá con un caballo y un poco de plata, pero no mucha”, finalizó.

