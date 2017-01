"Usá internet, pelotudo": se define quién investigará la nueva denuncia contra CFK

La Cámara Federal sorteará este lunes quién se hará cargo de investigar la nueva denuncia contra la ex presidenta Cristina Fernández, por el supuesto armado de causas contra el espía Antonio "Jaime" Stiuso.

Se trata de la denuncia que presentó el viernes pasado el fiscal Guillermo Marijuan ante el juez federal Ariel Lijo, quien mañana enviará la presentación a la Cámara Federal para que se designe qué magistrado y qué fiscal serán los encargados de analizar el caso.

Según pudo saber DyN, el sorteo se hará entre los seis juzgados que están de turno con la Cámara Federal y el caso podría tocarle al propio Lijo o sus colegas Daniel Rafecas, Rodolfo Canicoba Corral, Sebastián Casanello, Marcelo Martínez De Giorgi (quien cuenta con doble chance de salir porque participa por su juzgado y por el que le correspondía al jubilado Norberto Oyarbide).

El sorteado recibirá la denuncia de Marijuan por las escuchas ordenada en la causa contra el ex jefe de la Agencia Federal de Investigaciones Oscar Parrilli, a quien se investiga por no haber activado la búsqueda del narcotraficante prófugo Ibar Esteban Pérez Corradi durante las últimas elecciones. En ese expediente, dijo Marijuan, se captaron unas tres conversaciones entre Parrilli y la ex presidenta y en una de ellas la ya ex jefa de Estado le habría ordenado a su colaborador que buscara las causas que le habían "armado" a Stiuso mientras eran Gobierno, aunque inmediatamente después se corrige de esa palabra.

"La afirmación -aún con la retractación- de que se habrían armado causas penales contra Antonio Horacio Stiuso necesariamente conduce a esta representación del Ministerio Público a solicitar que se investiguen los supuestos previstos en los artículos 245 y 248 del Código Penal, sin perjuicio de la calificación que el magistrado que resulte desinsaculado adopte al respecto", aseguró Marijuan en el escrito.

La denunció entonces por "abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público y falsa denuncia".

A más de 48 horas de la denuncia, no hubo alusiones de la ex presidenta o sus colaboradores a esa nueva imputación.

El diálogo investigado se habría producido el 11 de julio de 2016, día en Stiuso habría dado una entrevista al diario La Nación en la que había dicho que Cristina Fernández era una "mujer loca" que "ya no tiene poder".

De acuerdo a informaciones periodísticas, en el diálogo la ex mandataria llama a Parrilli "pelotudo" porque no le reconoce la voz y le ordena: "Empezá a buscar todas las causas que le armamos...No que le armamos, que denunciamos a Stiuso. ¿Viste los diarios?".

Cuando el ex funcionario le explica que todavía no le habían llegado, la ex jefa de Estado le habría respondido: "Usá Internet, pelotudo".