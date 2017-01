Francisco dijo haberse sentido usado por políticos argentinos

El Papa Francisco, afirmó en una entrevista con el diario español El País que se ha sentido utilizado por políticos argentinos, que le han prometido que la foto que le piden tomarse es para sí, pero luego la publican.

Así lo indicó Mario Bergoglio en una extensa entrevista que le realizaron los periodistas españoles Antonio Caño y Pablo Ordaz.

La pregunta textual fue: "El Vaticano se ha convertido de tres años para acá en un lugar de peregrinaje de los políticos (argentinos) de distintos partidos. ¿Se ha sentido utilizado?".

Y la respuesta fue la siguiente: "Ah, sí. Algunos me dicen 'nos tomamos una foto de recuerdo, y le prometo que va a ser para mí y no la voy a publicar'. Y antes de salir por la puerta ya la ha publicado. [Sonríe] Bueno, si le hace feliz usarla el problema es suyo. Se disminuye la calidad de esa persona. El que usa tiene poca altura. Y qué voy a hacer. El problema es de él, no mío. Vienen muchos argentinos a la audiencia general. En Argentina siempre hubo mucho turismo, pero ahora pasar a una audiencia general del Papa es casi obligatorio. [Risas] Después los que vienen acá y que son amigos —yo viví 76 años en Argentina —, a veces mi familia, algunos sobrinos. Pero, usado, sí; hay gente que me ha usado, ha usado fotos, como si yo hubiese dicho cosas y cuando me preguntan, siempre respondo: no es problema mío, no hice declaraciones, si lo dijo él, es problema de él. Pero no entro en el juego del uso. Allá él con su conciencia".