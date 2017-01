Madonna, Miley Cyrus y Scarlett Johansson, en marcha de las mujeres contra Trump

Cientos de miles de manifestantes tomaron las calles de varias ciudades estadounidenses este sábado, en un día de protestas convocadas por mujeres contra el presidente Donald Trump en su primer día completo en la Casa Blanca.

La Marcha de las Mujeres, organizada en Washington un día después de la investidura de Trump, reunió a una impresionante multitud estimada en medio millón de personas que expresaron su “preocupación” ante el nuevo mandatario.

La marcha tuvo el apoyo significativo del mundo del espectáculo. La lista de oradores en Washington incluía a Scarlett Johansson, Alicia Keys, Ashley Judd, Melissa Harris-Perry, America Ferrara, Madonna y el documentalista Michael Moore.

Madonna at #WomensMarch: "Good did not win this election, but good will win in the end." https://t.co/avcJr50Mqx

— NBC News (@NBCNews) 21 de enero de 2017