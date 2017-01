"No digo lo que voy a ganar por respeto al club y a mis compañeros"

El argentino Carlos Tevez, nuevo jugador del Shanghai Shenhua de China, fue presentado hoy oficialmente y optó por no hacer declaraciones sobre si es el jugador mejor pago del mundo ya que considera es lo mejor no dar a conocer su sueldo por "respeto a mis compañeros y al club".

Tevez, quien llegó proveniente de Boca Juniors, entidad que recibió por el pase once millones de dólares, ganará anualmente en el fútbol chino alrededor de 40 millones de la moneda estadounidense y eso lo transforma sin dudas en el jugador que recibe más dinero en el mundo por su tarea.

"No dije la cifra que voy a ganar porque eso es confidencial. No puedo estar diciendo lo que voy a recibir de sueldo por respeto a mis compañeros y al club, creo que es una falta de respeto decir lo que uno gana por hacer su trabajo", afirmó el "Apache" ante la prensa china.

El ex jugador de Corinthians de Brasil, West Ham y Manchester United y Manchester City de Inglaterra y Juventud de Italia, se mostró muy feliz por la recepción que tuvo en el país asiático y comentó al respecto: "Con la bienvenida que me dieron me hicieron sentir como si estuviera en casa".

El ex jugador de Boca, de 32 años, recibió la casaca azul con el número 32 en la presentación y se espera que debute el próximo 8 de febrero, en el estadio del club, el Hongkou, donde el Shenhua jugará su clasificación a la fase de grupos de la Liga de Campeones de Asia ante Globas (Filipinas), Tampines Rovers (Singapur) o Brisbane Roar (Australia).

El argentino explicó que tomó la decisión de dejar Boca, entidad a la que había llegado con la idea de retirarse allí, porque desde la directiva del Shenhua lo convencieron para participar en el proyecto de crecimiento del equipo que entrena el uruguayo Gustavo Poyet.

"Me dijeron que necesitaban un jugador de mi calidad y eso fue una inspiración grande para mí y por eso estoy acá", agregó Tevez.

El delantero campeón olímpico con Argentina en Atenas 2004 se entrenó hoy con sus compañeros en la ciudad deportiva del Shenhua y llegó a China el pasado jueves, tras gozar de unas vacaciones en la playa mexicana de Cancún, con una comitiva de 19 familiares.

"¿Por qué vine con tanta gente? Para afrontar un desafío tan grande como es venir a China. Es gran el esfuerzo que uno tiene que hacer, es importante para mí estar con mi familia, para poder después rendir de la mejor forma dentro del campo", expreso Tevez.

El Shenhua (flor de Shanghai en chino) es el eterno aspirante a lograr el título de la máxima competición futbolística del gigante asiático, la Superliga china, que comenzará en marzo y que según Tévez "está agarrando muchísima fuerza y este año va a ser muy competitiva".

Siempre cabe la chance de que una pregunta referida al astro del Barcelona Lionel Messi se formule en la presentación de una figura como Tevez y la misma estuvo referida a sobre si veía al crack rosarino fuera del Barcelona. "Para Messi el tema de la renovación con Barcelona no es una cuestión de dinero, sino de lo que le dice el corazón, no lo veo en otro club y el día que lo haga, creo que se irá a su casa, a Newell’s Old Boys", arriesgó.

La llegada de Tevez tuvo lugar unos días después de que la federación de fútbol china anunciara la decisión de reducir de cuatro a tres el número de jugadores extranjeros de cada equipo que pueden estar en el campo y a obliga a que cada formación tenga un sub 23 chino en cancha.

Este cambio se produjo después de que las autoridades deportivas chinas criticaran la oleada de fichajes multimillonarios de estrellas europeas y americanas que se registra en la liga nacional.