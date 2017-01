Denuncian a otro ministro de Salud por golpear a una mujer

Una mujer denunció al ministro de Salud de La Pampa, Rubén Ojuez, por maltrato en el momento en que hacían un reclamo frente al edificio de la cartera sanitaria.

Silvia Cornejo se presentó en la noche de este viernes en la seccional Tercera de Policía a pedir que investiguen al funcionario provincial por supuestos malos tratos cuando acompañaba el reclamo de Gabriela Ortiz, quien se encadenó en la puerta para exigir que le otorguen la internación domiciliaria a su hija de 7 meses con parálisis cerebral, hoy alojada en el servicio de pediatría del Hospital Lucio Molas.

Cerca de las 19, las mujeres hacían la vigilia a la espera de una respuesta oficial cuando advirtieron que Ojuez ingresaba por el garage, ubicado a 20 metros de dónde realizaban la protesta, por lo que Cornejo salió a abordarlo mientras Ortiz se sacaba la cadena.

El momento fue registrado en video con un teléfono celular por parte de Ortiz y en él se observa que Cornejo a los gritos le pide una respuesta a los reclamos y lo persigue hasta la puerta de acceso lateral. Una vez dentro del inmueble del Ministerio de Salud, el funcionario alcanza a entrar e intenta cerrar la puerta en la cara a Cornejo, momento en que la mujer recibe un golpe en un brazo y una pierna.

Cornejo logra su cometido e ingresa con Ojuez pero a los pocos segundos es sacada del edificio por efectivos policiales, tras lo cual regresaron a la puerta principal y mantuvieron la protesta hasta las 21 de ayer. Además del reclamo por la niña con parálisis cerebral, Cornejo demanda atención sanitaria para un hijo con problemas de adicciones.

En el video se escuchan gritos e intercambios de palabras en el que el ministro le pregunta "por qué me haces esto" y la mujer le responde "me tenés abandonada, no me das respuesta, a mi ni a la chica que está afuera". También se escuchan insultos de las mujeres hacia la policía y el ministro cuando son sacadas del lugar. Esta mañana, Cornejo asistió al médico policial a constatar los moretones y presentó como pruebas un video y varias fotografías.