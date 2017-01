Cornejo se despegó de Giacchi: "Los hechos son contundentes"

El gobernador Alfredo Cornejo dejó en claro que el para él y para sus política públicas, el caso de Rubén Giacchi ya es tema del pasado y ahora es la Justicia la que deba encargarse.

De alguna manera, el mandatario le soltó la mano a quien hasta hace unos días era su ministro de Salud y a quien se le pidió la renuncia tras ser denunciado por golpear a su novia.

Durante la presentación de Claudia Najul como nueva titular de Salud, Cornejo manifestó: "Los hechos son contundentes y que por lo tanto es un tema cerrado en cuestión de políticas públicas. Giacchi no es más funcionario de este Gobierno".

El gobernador dijo que no dudó en aceptar la renuncia del ex ministro ya que consideró que era mejor que pudiera defenderse como "un ciudadano más" ante la Justicia.

Al respecto, Najul manifestó que no se comunicó con la Laura García, ex novia de Giacchi y empleada del ministerio: "No he tenido oportunidad de hablar con ella. Pero cuenta con el apoyo del Estado como víctima de violencia de género".

El ex ministro está imputado por haber agredido a quien era su pareja. De acuerdo con la información que se maneja a nivel judicial, en el Cuerpo Médico Forense constataron el golpe que la mujer presentaba en su rostro y por el cual denunció a quien conducía la cartera que aglutina las políticas sanitarias y de desarrollo social de la provincia.