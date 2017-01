Shia LaBeouf inicia protesta permanente contra Donald Trump

Shia LaBeouf lanzó este viernes una campaña contra el nuevo Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. El proyecto se llama “He Will Not Divide Us” (Él no nos dividirá) y será transmitido en vivo durante el período presidencial del magnate republicano.

A través de la página oficial de la campaña, Shia explica: “A partir de las 9 a. m. de la mañana del 20 de enero de 2017, día de la inauguración del 45.° presidente de los Estados Unidos, se invita al público a pronunciar las palabras No va a dividirnos en una cámara montada en un muro frente al Museo del Moving Image, Nueva York, repitiendo la frase tantas veces, y por el tiempo que deseen“.

Para ver la transmisión en vivo entra a Hewillnotdivide.us.