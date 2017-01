Carina Zampini: "Si me animara a participar de 'Despedida de solteros', ganaría el reality"

Carina Zampini estrena el domingo a las 22, "Despedida de solteros", un nuevo reality de Telefe –en Mendoza, por Canal 9 Televida–, donde comparte la conducción con Marley, y describe al show como, “una de las grandes apuestas del prime time, si me animara a anotarme como participante, creo que lo ganaría porque soy sumamente tranquila y súper fiel”.

La dinámica del show consiste en reunir a 12 parejas dispuestas a casarse, quienes deberán sortear diferentes pruebas, y la más importante de ellas consiste en vivir separados por más de 100 días, con un contacto físico mínimo entre ambos.

Tres importantes premios se concentran en la pareja ganadora, luego de 4 meses de permanencia en el programa: una gran fiesta de bodas, un viaje de luna de miel con todos los gastos pagos y la primera vivienda.

78 cámaras repartidas entre dos lujosas residencias mixtas, un loft en el “Cielo” y un PH en la “Tierra”, ambientadas con un lujoso despliegue de producción, registrarán los movimientos de cada participante.

Ambas residencias son mixtas y están conectadas por la “casa del árbol”, una suerte de espacio intermedio, un comodín dentro del juego al que las parejas pueden recurrir sólo una vez para encontrarse.

El funcionamiento de otro comodín, que se verá desde el domingo, es el de la “casa de cristal”: puede ser elegido 2 veces en cada programa por los miembros de las parejas, se trata de un ambiente donde los participantes pueden verse, comunicarse a través de un teléfono, pero sin tocarse.

Más allá de la gala de estreno del domingo, el reality del amor se proyectará de lunes a jueves, a las 23, y los conductores estarán acompañado por un grupo de “especialistas”: los psicólogos Bernardo Stamateas y Gabriel Cartaña, el asesor de imagen Fabián Medina Flores y la panelista Connie Ansaldi.

La bella Ivana Nadal oficiará de coach de los concursantes dentro de las casas, lista para ayudarlos a cumplir con las consignas de los distintos juegos propuestos para el día a día, que incluye la organización de fiestas.

Como el reality resulta una iniciativa de programación en conjunto, entre el canal y la señal de cable MTV, la coproducción con Kuarzo Endemol. continuará revelando los secretos de las parejas en “Despedida de Solteros, MTV After Hours”, envío que se emitirá de domingo a jueves a la medianoche por MTV, con la conducción de Mikki Lusardi.

Télam conversó con una sonriente Carina Zampini durante la presentación del ciclo realizada en una coqueta terraza palermitana.

¿Cómo vivís las horas previas al estreno del reality?

Bien, agradecida por la oportunidad de conducir que nuevamente me dan, ahora en un gran show del prime time, una de las grandes apuestas de la programación.

¿Es un formato original?

Sí, es totalmente novedoso en algunas cuestiones como que los miembros de la pareja deberán estar separados uno de l otro desde que ingresan en casas mixtas, con el extra de poder mirar -durante algunos momentos- lo que sucede en la otra casa donde vive su pareja, más allá de que nosotros como espectadores veamos todo el tiempo lo que pasa en ambos lugares. esa situación genera dificultades: celos, la posibilidad de extrañar más al otro porque lo ves y no podés tocarlo, junto a la complejidad de convivir con 11 desconocidos en un ambiente extraño

Suena un poco áspero, ¿se anotaría como participante?

No me presentaría a un reality, porque no tengo la personalidad como para animarme a hacerlo, naturalmente manejo un perfil bajo, aunque mi trabajo suele exponerme bastante. De todos modos, suponiendo que me atreviese a participar en un reality de parejas como éste, creo que ganaría: no soy celosa, vivo sumamente tranquila conmigo misma, soy súper fiel y no me tentaría ninguna cosa, tengo muchas cosas a favor.

Su debut en la conducción en “Morfi, todos a la mesa", fue auspicioso, ¿Por qué decidió dejar un programa exitoso?

El final de mi participación en “Morfi…” estaba decidido desde hace meses, sentí que era un programa que me había dado todo: la oportunidad de probarme en un rol nuevo, la gente hermosa que pude conocer, el acercamiento al público desde un lugar relacionado con mi manera de ser y no a partir de un personaje, la diversión,... pero mi ciclo allí ya estaba listo para concluir. En principio, la idea era descansar por unos meses y estudiar propuestas ligadas a la actuación, especialmente de teatro, pero me llegó esta oportunidad y la primer sensación que tuve al acercarme al material fue linda, me pasó algo bueno al enterarme y acepté.

¿Su rol de conductora desplazó a la heroína o villana de las telenovelas?

No, soy actriz. Actúo desde los 9 años y voy por 41, conforma el marco de mi vida. Tengo ganas de hacer teatro, pero me divierte grabar tiras. Soy cero ansiosa, me focalizo en el presente y estoy viviendo “Despedida…” con todo, no me gustan las autodefiniciones porque se corre el riesgo de ponerse rígido. Para recorrer un camino se necesita estar en constante movimiento.