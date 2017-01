"Macri evitó que los pobres paguen el ajuste como en 2002"

El flamante titular del Banco Nación, Javier González Fraga, afirmó este viernes que el gobierno de Mauricio Macri "ha elegido un camino del medio" y por ello "lo critican de derecha y de izquierda" y apostó por el triunfo electoral de Cambiemos en octubre no solo por el "bien" del país sino para "obligar" al peronismo "a ser más transparente, menos corrupto y menos autoritario".

El economista ratificó que su nuevo rol será "la continuidad" de lo realizado por su antecesor en el cargo, Carlos Melconian, de quien reconoció que "ha hecho una muy buena gestión" en la entidad, tras confirmar que mantendrá "todo el equipo" actual de trabajo.

"Me deja la vara muy alta", destacó González Fraga y se hizo eco del "clima de emoción" que se vivió en el acto de despedida que Melconian protagonizó frente a funcionarios y empleados, en la sede de la entidad, durante el cual se quebró en llanto.



En declaraciones a radio Mitre, el ex titular del Banco Central consideró que la economía argentina está "en un proceso muy positivo" y afirmó que "acá no estamos ante un Gobierno lento, al contrario, en 7 días salió del cepo, en 90 días arregló con los holdouts y en un año bajó a la mitad la inflación".

"Este gobierno ha elegido un camino del medio: lo critican de derecha y de izquierda, ese es el precio que se paga, pero es el camino que ha evitado que los pobres paguen por el ajuste como pasó en el 2002, en el '89, en el '94, como pasó en cada crisis de la Argentina. Ha moderado enormemente las pérdidas de los sectores de menos ingresos, el empleo se está recuperando", enumeró.

El ex titular del Banco Central, de origen radical, abogó por la victoria de la actual alianza gobernante en las próximas elecciones legislativas.

"Hay que intentar este camino del medio para consolidar políticamente en octubre y para establecer a Cambiemos como una alternativa política; eso le va a hacer muy bien al país e, inclusive, le va a hacer bien al peronismo, porque lo va a obligar a ser más transparente, menos corrupto y menos autoritario", reflexionó.

Entre los "logros" de la actual política económica, González Fraga consideró "muy importante la caída de la inflación; esto se ha logrado con apenas un 7 por ciento -además esto es muy discutible- de caída del salario real, en el marco de una devaluación del 15 por ciento y esto es la esencia del gradualismo".

"¿Se podría haber logrado más rápido haciendo una megadevaluación y un mega ajuste? Sí, a un costo político enorme, empobreciendo a los pobres y enriqueciendo a los ricos. Es muy positivo este sendero, que pudo hacerse porque había capacidad de endeudamiento externo para financiar una caída más suave en el déficit", manifestó.

Para González Fraga, en la Argentina "ya se dio vuelta la caída y estamos en el punto de inflexión empezando a subir. Por lo menos -agregó- desde el año pasado hay indicadores muy auspiciosos, como cemento, construcción, lo que es economías rurales, donde hay otro clima; tal es así que la camioneta es el auto que más se vende".

El reemplazante de Melconian al frente del Banco Nación insistió en advertir que "la de la Argentina es una historia de populismos basados en atrasos cambiarios que abarata el precio de los alimentos: esto en una familia de clase media baja es el 50 por ciento del salario, por lo menos, le genera capacidad de consumo; si el dólar está atrasado compra bienes importados y esto es un bienestar que yo aplaudo y disfruto, pero no es sostenible".

"¿Cuándo es sostenible? Cuando se estimula la inversión. Yo sé que es poco político tirarse en contra del consumo (pero) aplaudo que este gobierno haya insistido en el tema de la inversión, la inversión asegura crecimiento por muchos años", expresó.