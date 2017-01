Este sábado, stand-up de lujo en el Soul Café

Promete ser una noche para reír sin parar por cuatro razones fundamentales: los cuatro comediantes (dos mujeres y dos hombres) tienen una importante trayectoria en las tablas, mayormente, como humoristas.

En el caso de ellas, se trata de Jessica Echegaray y Julieta Gentile, dos actrices que compartieron tablas en la comedia de puertas Mujer celosa, marido mártir, bajo la dirección de Guillermo Troncoso. Después de esta experiencia, Echegaray y Gentile se constituyeron en una dupla de comediantes de stand-up (género que la primera de ellas venía cultivando con sus unipersonales Jessifrando la vida y Jessifrandos). Ahora hacen Cavronas, un stand-up donde sus manías, miserias y preocupaciones logran la carcajada del público.

Con respecto a los hombres –Iñaki Rojas y Joe López–, son dos comediantes con vasta trayectoria también en ese género. Por su lado, Rojas realizó sus unipersonales Alguien tenía que hacerlo, No es lo que estás pensando y El humor en los tiempo del iPad, mientras que Joe López –mendocino radicado hace varios años en Buenos Aires– viene directamente desde la calle Corrientes, donde sigue haciendo reír con su espectáculo Te juro que es la primera vez que me pasa, con Xamila Denise, en la sala The Cavern del Paseo La Plaza. En esta oportunidad, López y Rojas vuelven a reunirse para realizar esta nueva velada humorística después de Cavronas (a la 1) en lo que ellos mismos han denominado simplemente, Trasnoche de stand-up.

La cita es en Soul Café, Pedro Molina 221, y las reservas deben hacerse al 4250578.

Los humoristas han prometido: “Vamos a hacer todo lo posible para convencer al público de que estamos en otoño”.